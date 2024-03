è intervenuto ai microfoni di Dazn dopo il pareggio contro il Frosinone maturato nel pomeriggio. Tanti i temi toccati dal tecnico del Grifone, che ha fatto il punto anche sugli infortuni di. Queste le sue dichiarazioni:"Sapevamo di incontrare una squadra che veniva qua ad affrontarci con la rosa al completo. Noi abbiamo avuto tanti ragazzi in nazionale e abbiamo preparato la partita negli ultimi due giorni. Sicuramente potevamo fare meglio, in tanti frangenti e soprattutto nel primo tempo. Negli uno due abbiamo concesso qualche situazione di troppo, ma la squadra ha sdato tutto e i ragazzi hanno cercato di rimanere sempre in partita. Quando eravamo in vantaggio dovevamo mantenere il possesso e cercare di essere più equilibrati e più concreti. Ci prendiamo questo punto, allunghiamo la classifica, ci riposiamo e ci prepariamo per la prossima."

"Dovrò rivedere la partita, ma la sensazione è che eravamo un po' lenti nelle scelte, nel fraseggio e nel possesso. Il Fro ha lavborato molto bene in fase difensiva. Sicuramente potevamo fare meglio sul gol del pareggio, nell'interpretazione di alcune situazioni"."Secondo tempo abbiamo concesso poco. E' stato un tempo buono da parte dei ragazzi sotto il profilo dell'intensità e delle seconde palle. La partita stava andando in quella direzione e abbiamo provato a creare i presupposti per vincerla, ma devi stare attento anche in fase difensiva. Credo che il pareggio sia un risultato giusto".

"Ruslan ha avuto un problema al flessore e lo valuteremo nei prossimi giorni. Speriamo che non sia niente di grave e che non debba stare fuori per tanto tempo. Mateo ha avuto un problema alla caviglia, anche per lui le modalità saranno le stesse"."Avere motivazioni alte, essere esigenti. Io lo sono sempre e i ragazzi lo sono con loro stessi nella voglia di migliorarsi. Dobbiamo cercare ogni partita di fare meglio. Siamo consapevoli che più si va avanti e più incontriamo squadre che si giocano tanto. Andremo a Verona e poi a Firenze, poi in casa col Cagliari. Tutte squadre che lottano per qualcosa, quindi sono partite difficili da giocare come quella di oggi".