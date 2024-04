Genoa, Gilardino: 'Mi auguro novità a breve sul futuro, grande affetto per questi colori ma vediamo'

Il tecnico delAlbertoha parlato a Dazn dopo la vittoria sul campo del Verona:"Era importante tornare a vincere con questo tipo di coraggio. Avevo chiesto personalità e determinazione, voglia di soffrire. Non era un campo semplice, questo gruppo sa stupire e fare cose veramente molto molto positive".- "Per i pochi allenamenti che ha fatto con la squadra ha fatto benissimo, gli avevo chiesto se se la sentisse e mi ha dato disponibilità, a parte il gol ha fatto un ottimo lavoro, come tutti i suoi compagni".- "Sono tre punti importanti, il distacco dalla terzultima è ottimo. Dobbiamo darci obiettivi quotidiani e settimanali, abbiamo partite difficili ma belle da giocare come Fiorentina e Lazio, dobbiamo mantenere motivazioni e atteggiamento".

- "Io cerco di motivare nel quotidiano sul campo e con le parole, i ragazzi assorbono molto bene, sia chi gioca sia chi entra sia chi no. Anche chi non gioca si allena alla grande e mi mette in difficoltà".- "Parlando con la società ci siamo detti che ogni novità verrà comunicata, mi auguro a breve. Da parte mia c'è grande affetto per questi colori e per questa gente, anche oggi erano in tantissimi. Però vedremo insieme alla società. Senza questi ragazzi non avrei fatto questo percorso e non sarei nessuno. Quando una squadra come questa fa un buon percorso e l'allenatore è in scadenza ci possono essere voci, ma questo non mi distrae dal mio quotidiano".