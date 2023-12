Un ottimo Genoa ferma la corsa dell’Inter mandando su di giri anche il suo tecnico Gilardino. Ecco quanto dichiarato a Sky: Mi sono quasi commosso per la prestazione della squadra contro una grande. Fare una gara del genere significa che abbiamo dei valori, merito di come si lavora in settimana. Stasera c'erano solo due volti nuovi rispetto allo scorso anno, questo percorso è stato costruito da lontano".