L'allenatore del Genoa, Alberto Gilardino ha dichiarato dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia sul campo della Lazio: "Non commento l'episodio arbitrale sul rigore per noi. Sono soddisfatto dell'interpretazione della gara, non ho nulla da rimproverare ai ragazzi. Alcuni venivano da infortuni, vedi Retegui. Dispiace, fa male perdere. Purtroppo abbiamo regalato un gol a inizio partita".