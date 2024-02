Genoa, Gilardino: 'Non parlo a Gudmundsson da tre giorni. Ma oggi lo abbraccerò'

La possibile cessione di Albert Gudmundsson alla Fiorentina ha caratterizzato gli ultimi giorni della sessione invernale di calciomercato.



Una vera e propria mini-telenovela, conclusasi con un nulla di fatto. Il 26enne islandese, infatti, malgrado i ripetuti tentativi viola è rimasto al Genoa. Per la gioia dei tifosi rossoblù e soprattutto del tecnico Alberto Gilardino.



Proprio quest'ultimo, interpellato a tal proposito nel corso della conferenza stampa di presentazione della sfida con l'Empoli di domani, si è espresso in questa maniera sullo sventato addio del suo giocatore più prezioso: “In questi tre giorni non gli ho detto una parola, l’ho voluto lasciare tranquillo. Oggi però lo abbraccerò. Lui sarà il nostro nuovo acquisto per il girone di ritorno. Si è lasciato scivolare addosso tutte queste chiacchiere di queste settimane, a testimonianza del fatto che è un giocatore completo anche a livello mentale, che è un giocatore top. Per lui è una fortuna che sia rimasto a Genova, e glielo dirò: è amato, la squadra gli vuole bene e adesso deve trascinarla, assieme a tutti i suoi compagni, perché nelle sue corde ha questo tipo di qualità tecniche, fisiche, mentali. È una fortuna che sia rimasto al Genoa. È una fortuna anche per noi e per la squadra. Siamo felici, testimonia che la società non ha mollato di un centimetro in ogni genere di situazione. Siamo contenti di averlo con noi”.