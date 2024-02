Genoa, Gilardino perde un difensore: stagione finita per Matturro

Marco Tripodi

Finisce con quattro mesi d'anticipo la stagione agonistica di Alan Matturro.



Il giovane difensore del Genoa, da tempo alle prese con un fastidioso problema al ginocchio, ha infatti deciso d'accordo con lo staff medico e sanitario del Grifone di sottoporti a intervento chirurgico. Una modalità che di fatto lo allontanerà dal campo fino alla prossima estate. A darne notizia è l'edizione odierna de Il Secolo XIX.



Il 19enne centrale uruguaiano, laureatosi campione del mondo lo scorso 11 giugno con la nazionale celeste Under 20 e designato anche secondo miglior giocatore della rassegna iridata, tornerà quindi disponibile soltanto per la prossima stagione.



Approdato al Genoa dal Defensor di Montevideo nel gennaio 2023, dopo aver collezionato l'anno scorso un paio di presenze in Serie B, Matturro ha debuttato in A il 28 settembre nel vittorioso duello interno con la Roma. Il sabato successivo è stato sfortunato protagonista di un rocambolesco autogol in pieno recupero che ha impedito ai rossoblù di espugnare il campo dell'Udinese. In totale, fino a oggi, il classe 2004 ha totalizzato 7 apparizioni in questa stagione, comprese le due ragranellate in Coppa Italia contro la Reggiana e al cospetto della Lazio.