Genoa, Gilardino piace a tutti: anche la Lazio pensa al Violinista

Aumentano settimana dopo settimana gli estimatori di Alberto Gilardino.

L'allenatore del Genoa, dopo aver trascinato i rossoblù all'immediato ritorno in Serie A un anno fa e a un buon campionato da mezza classifica nell'attuale stagione, sta riscuotendo sempre maggiori attenzioni da parte dei club nostrani alla ricerca di nuovi inquilini per le proprie panchine.



Se nei giorni scorsi si era parlato di un interesse della Fiorentina per il suo ex centravanti, che nei piani della dirigenza viola sarebbe in lizza per raccogliere a fine stagione il testimone del partente Vincenzo Italiano, oggi analogo parallelo viene fatto con la Lazio. Secondo il Corriere dello Sport il club di Claudio Lotito, rimasto ieri senza allenatore dopo le dimissioni presentate da Maurizio Sarri, starebbe guardando anche verso la Genova rossoblù per individuare il tecnico da portare a Formello in estate.



Oltre alle capacità manageriali che Gilardino sta dimostrando sul campo di possedere, ad alimentare le voci di un suo possibile addio al Grifone è anche una situazione contrattuale in fase di stallo. Il suo contratto con il Genoa è infatti in scadenza a fine giugno e nonostante i ripetuti propositi esternati dalla società di volerlo trattenere ancora a Pegli, ad oggi di ufficiale non c'è ancora nulla. Neppure la data di massima di un possibile incontro tra le parti.