Alberto Gilardino si avvicina alla sfida contro il Milan, squadra che ha segnato in maniera particolare la sua carriera da calciatore. Il tecnico del Genoa ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match. Queste le sue principali dichiarazioni:



PIOLI - "Mi ha allenato a Bologna e ho capito che è un ottimo tecnico, in grado di entrare nella testa dei giocatori e poi bravissimo tatticamente. Al Milan ha fatto cose straordinarie. Ai miei giocatori chiederò coraggio contro un avversario simile e sono convinto che chiunque giocherà darà il 101 per cento".



SCELTA SU RETEGUI - "Su Mateo deciderò entro queste 24 ore. Lo farò con lucidità senza rischiare conseguenze in futuro. Lui sente dolore, ha fastidio al ginocchio, aspettiamo. Vediamo se può recuperare o se è meglio non correre rischi. C’è la volontà di tutti nel vederlo in campo, ma bisogna essere lucidi nelle valutazioni che si vanno a fare su determinati giocatori. Chi al suo posto? Bella domanda, non ci dormo la notte da giorni (ride, ndr), ma la squadra c’è".



INFORTUNATI- "Recuperiamo Sabelli ed Ekuban. Si sono allenati, sono rientrati in gruppo, quindi saranno della partita, da valutare se dall’inizio oppure a gara in corso".



MESSIAS - "Può giocare? Junior sta bene, è pronto".