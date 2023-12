A quasi una settimana di distanza da Genoa-Juventus, Alberto Gilardino è tornato sugli episodi arbitrali che tanto hanno fatto arrabbiare i bianconeri.



Lo ha fatto nel corso della conferenza stampa di presentazione della gara di domani sera contro il Sassuolo, sollecitato dai giornalisti presenti all'evento: “Non mi è mai piaciuto discutere di questi argomenti. E' già talmente difficile fare l’allenatore che non voglio mettermi a fare l'arbitro. In passato ci sono state ci sono state altre situazioni che ci hanno riguardato da vicino ma io non mi sono mai permesso di discuterne pubblicamente. Non voglio entrare in un ruolo che non mi appartiene e non mi piace. Chi vuole parlare lo faccia. Io penso alla squadra, ai miei giocatori”.