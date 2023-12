Il tecnico del Genoa Alberto Gilardino ha parlato a Dazn dopo la sconfitta di Monza:



"C'è un po' di frustrazione, non credo di aver nulla da rimproverare ai ragazzi. Il secondo tempo lo abbiamo dominato dopo una prima frazione di equilibrio, abbiamo avuto occasioni per andare avanti e per riprenderla. Subiamo gol alla prima palla concessa, ma dobbiamo pensare positivo specialmente in un momento in cui i risultati non arrivano. Fiducia a questi ragazzi, oggi hanno giocato bene".



OCCASIONI MANCATE - "Retegui e Dragusin potevano essere più lucidi, ma così non è stato e portiamo a casa la sconfitta. L'obiettivo deve essere quello di rialzarsi".



GUDMUNDSSON - "Buona partita, tornava dopo un po' di tempo e si è comportato bene come Messias".



FRUSTRAZIONE - "Quando si sta nella metà campo avversaria per tutto un tempo e poi si perde fa male, domani parlerò alla squadra e cercheremo di correggere i nostri errori".



CONTRO LA JUVE - "Messias ha avuto solo crampi, li gestirà in questi giorni".