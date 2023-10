Nel corso di una lunga intervista concessa ai microfoni di Dazn, Alberto Gilardino ha avuto modo di parlare anche delle qualità di Mateo Retegui, nuovo idolo dei tifosi del Genoa: "Mateo - ha dichiarato il tecnico - è un giocatore con dei margini di miglioramento incredibili. Ha voglia di crescere, il che è un aspetto molto positivo. Può migliorare molto 'spalle alla porta', nella pulizia del controllo di palla, e da parte sua c’è la volontà di sviluppare anche le sue capacità di attacco alla porta o di spalla laterale. Nel complesso, è un giocatore che dentro i 95 minuti non deve avere come ossessione il gol, ma deve giocare per la squadra".