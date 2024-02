Genoa, Gilardino: 'Rinnovo? La società non mi ha chiamato. Retegui può migliorare in due cose'

Due a zero all'Udinese, serata di festa per il Genoa. Al termine della partita, l'allenatore Alberto Gilardino ha parlato a Sky Sport.



GIOIA - "Sono felicissimo per la prestazione dei ragazzi, l'abbiamo interpretata nel migliore dei modi. Sapevamo che nella prima parte di gara l'Udinese avrebbe chiuso gli spazi e avremmo fatto fatica a superare la prima linea difensiva, però poi abbiamo velocizzato il gioco e preso in mano la partita. Il merito è dei ragazzi. L'unico rammarico è non aver fatto il terzo gol. Per il resto è stata una partita con il giusto atteggiamento e questi sono tre punti pesanti".



FUTURO - "Per quanto riguarda il mio futuro, come ho già detto più volte, al momento la società non mi ha ancora chiamato. Non abbiamo ancora parlato del futuro. Io e il mio staff siamo concentrati sulla quotidianità per migliorare ancora, poi ci sarà modo e tempo per parlare".



RETEGUI - "Lavoro molto con Retegui. Sia io che i miei collaboratori, prendiamo lui e gli altri attaccanti, come tutti. Stiamo cercando di pulirlo in tutto: il primo controllo, il passaggio, l'attacco alla porta. Credo si stiano vedendo dei miglioramenti grazie alla sua forza volontà. Oggi ha fatto una prestazione importante, da grande bomber. Lui ha più fisicità di me. Si muove molto bene in area, sente la porta. Ci sono margini di miglioramento in campo aperto e nella costruzione della manovra".