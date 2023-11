Sono sei i giocatori del Genoa chiamati a difendere i colori delle rispettive selezioni nazionali in questi giorni.



Tra coloro che si sono già assentati da Pegli c'è Ruslan Malinovskyi che con la sua Ucraina contenderà lunedì sera all'Italia il pass per i prossimi Europei. Alla ricerca della qualificazione alla fase finale del torneo continentale anche la Romania del duo rossoblù Radu Dragusin e George Puscas. Alla nazionale carpatica basterà ottenere un punto nelle sfide contro Israele e Svizzera per accedere a Germania 2024. Stessa situazione in cui si trova anche la Turchia di Bertan Kutlu, che però avrà a disposizione una sola gara, contro il Galles, per ottenerlo.



Obiettivo diverso per Johan Vasquez e il suo Messico, impegnati nel ritorno dei quarti di finale della Nations League centro-nordamericana contro l'Honduras. Chiamata in Under 21, infine per il belga Koni De Winter.