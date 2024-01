Nel primo giorno del 2024 Chris Hughton, commissario tecnico del Ghana, ha fornito un bel assist ad Alberto Gilardino.Il selezionatore della nazionale delle stelle nere ha diramato nella giornata di ieriche a partire dal prossimo 14 gennaio prenderanno parte alla Coppa d'Africa in programma in Costa d'Avorio. ElencoUn'esclusione, quella del 29enne nato a Villafranca di Verona, che forse non farà piacere al ragazzo ma che di certo incontra i favori del suo allenatore in rossoblù. Dopo un avvio di stagione difficile, infatti, l'ex Trabzonspor è apparso in netta ripresa nelle ultime settimane, risultando decisivo con un assist e un gol nelle gare contro Juventus e Sassuolo.La mancata presenza alla rassegna continentale di Ekuban era comunque nell'aria. L'ultima convocazione in nazionale dell'attaccante che nel 2019 ha optato per difendere i colori del paese dei suoi genitori risale infatti al novembre 2021.