Buone notizie in arrivo da Pegli per Alberto Gilardino e il suo Genoa.

Nell'allenamento odierno il tecnico piemontese ha potuto finalmente riabbracciare sia Kevin Strootman che Mateo Retegui, fermi ai box rispettivamente da un mese e da tre settimane.



Il centrocampista olandese ha lavorato regolarmente con il resto dei compagni, sostenendo senza problemi l'intera sessione atletica e tattica. Più leggero l'allenamento sostenuto invece dal centravanti italo-argentino che con il gruppo ci è stato solo parzialmente. Le sue condizioni continueranno ad essere monitorate nei prossimi giorni ma sia per lui che per Strootman crescono le speranze di rivederli in campo venerdì sera contro la Salernitana.