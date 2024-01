Genoa, Gilardino striglia la società: 'Sul mercato aspetto risposte. Rinnovo? Vedremo...'

E' un Alberto Gilardino tutt'altro che diplomatico quello che oggi, nel presentare la sfida di domani sera all'Arechi tra il suo Genoa e la Salernitana, interviene anche sulle questioni di mercato che riguardano il club rossoblù.



"E' naturale dire che mi aspetto delle risposte sul mercato da parte della società - ha ammesso il tecnico di Biella rispondendo alle domande dei giornalisti presenti nella sala stampa del centro sportivo di Pegli - c'è una necessità oggettiva e reale di colmare determinate lacune in alcune caratteristiche di cui noi abbiamo assolutamente bisogno. Dovremo essere veloci e rapidi già dalla prossima settimana a intervenire. Questo è un dato di fatto. Non c'è più tempo per aspettare. Non mi aspettavo di arrivare in situazione del genere prima di queste partite fondamentali e determinanti per il nostro futuro".



Sollecitato in merito alla situazione relativa al suo rinnovo di contratto, in scadenza a giugno 2025 ma del cui prolungamento si parla ormai da diversi mesi, Gilardino ha inoltre aggiunto: "Il futuro dovrà essere molto chiaro e non solo da parte mia. Tuttavia ritengo che ci sarà modo e tempo per parlarne. Per adesso l’unico obiettivo che ho in testa è quello della squadra”.



Due parole, infine, anche su quelli che a oggi sono stati gli unici arrivi del mercato di gennaio: "Domani è probabile che Spence possa partire titolare, mentre Bohinen è arrivato con un problema muscolare. Sarà disponibile solo tra un paio di settimane"