I fatti oltre alle parole. Sono quelli che intende mettere in pratica Alberto Gilardino riguardo alla questione Massimo Coda.



Dopo aver più volte annunciato l'intenzione di non privarsi dell'attaccante campano, malgrado le molte voci di mercato che lo riguardano, il tecnico del Genoa dà un segnale importante in tal senso annunciando la ritrovata titolarità del suo numero 9 in occasione della sfida di Coppa Italia con la Roma in programma domani sera all'Olimpico.



“Domani Coda giocherà dall’inizio - ha rivelato l'allenatore rossoblù nella conferenza stampa di presentazione della sfida - Ciò che gli chiedo è soltanto di riuscire a fare prestazioni nelle quali possa dare una mano ai compagni. Il suo obiettivo deve essere quello di focalizzarsi sulla squadra. Non deve ossessionarsi necessariamente sul gol".



La conferma in rossoblù del bomber di Cava de' Tirreni passa, evidentemente, anche per il campo.