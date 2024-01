Genoa, Gilardino: 'Torino? Dovremo attaccare ogni spazio libero'

Il Genoa cerca tre punti per non ritrovarsi, suo malgrado, invischiato in una lotta per la retrocessione. Alberto Gilardino, tecnico del Genoa, presenta così il match tra il Grifone e il Torino. “La volontà è quella di acquisire qualità e fisicità. Sarà una partita approntata sui duelli, dovremo essere bravi a muovere il Torino attaccando ogni spazio libero che ci permetteranno di attaccare”, le sue parole a DAZN subito prima della partita tra le due formazioni.