“Adesso sono cazzi miei": così Alberto Gilardino ha risposo, non senza un pizzico di sana ironia, alla domanda del giornalista che al termine della sfida di ieri sera con l'Inter gli chiedeva come avrebbe gestito il fatto di avere finalmente a disposizione l'intero organico.



"Scusate l’eufemismo - ha proseguito il tecnico del Genoa - Avere giocatori di qualità, di struttura, giocatori forti, per un allenatore è il massimo. Dipenderà dalle mie valutazioni, da quelle che farò settimana dopo settimana. Valutazioni che farò in base alla squadra avversaria che andrò ad affrontare".



Gilardino ha poi parlato anche delle condizioni ancora precarie di Retegui e Messias: "Non sono al cento per cento e ci vorrà un percorso un po’ più lungo. Mi auguro con gli allenamenti e facendoli giocare di fare recuperare loro il ritmo gara”.