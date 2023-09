Intervenuto al termine di Genoa-Roma, Alberto Gilardino, tecnico dei rossoblu, ha parlato ai microfoni di Dazn della vittoria del Grifone: “Grandissima partita, soprattutto per l’atteggiamento. Il risultato è una conseguenza dell’atteggiamento. I ragazzi sono stati eroici a tratti per lo spirito che ci hanno messo, malgrado i problemi che abbiamo avuto all’inizio. A chi è entrato in questi giorni, ho detto ‘state pronti’. La squadra ha risposto bene. Strootman e Badelj sono da valutare nei prossimi giorni. Sono due giocatori importanti per noi. Sono fiducioso perché ho in rosa giocatori pronti. Il secondo gol, a livello corale è eccezionale. Affrontare la Roma non era semplice, quindi volevamo alternare la pressione su di loro".



Su Retegui: “Lavoriamo con lui e con tutti gli altri attaccanti. Sia su palla laterale, che centrale gli chiediamo giocate e il movimento con il corpo. Il ragazzo ha fame e ha voglia di un percorso importante. Ci auguriamo tutti che vada avanti così”.



Sul cambio di Messias: “Al momento del campo c’era Matturro che aveva qualche problema fisico, quindi siamo passati a quattro dietro e ho messo Junior. Lui ha qualità incredibili e è un ragazzo intelligente. Stavamo soffrendo, quindi avevo bisogno di un giocatore come lui. È un giocatore ritrovato e confidiamo su di lui perché ha tanto talento”.