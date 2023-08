L'allenatore del Genoa, Alberto Gilardino, ha parlato a Sky Sport nel post-partita della sfida vinta contro la Lazio



SACRIFICIO E SOFFERENZA - "Sono felice per i ragazzi per come l'hanno interpretata. Avevo chiesto loro in questi giorni la prestazione e di non pensare al risultato. Era preventivatile che venire a Roma con la Lazio comportava sacrificio e sofferenza, ma siamo stati bravi a stare dentro la patita, a fare gol e a difenderci bene. E questo ha fatto la differenza".



RETEGUI - "Sono contento per Mateo ma per tutti. Chi ha giocato dall'inizio e chi è entrato ha dimostrato attaccamento alla maglia e a questo gruppo che è in costruzione. Non è semplice per loro, per chi allena ma stasera c'era la voglia di fare la prestazione e siamo stati molto bravi".



AUTOSTIMA - "Nell'autostima dei ragazzi. Non è semplice quando perdi in casa come abbiamo perso noi con la Fiorentina, poteva esserci un abbassamento dell'autostima. Questa squadra può giocare sia a cinque che a quattro, c'è disponibilità dei ragazzi nel cambiamento. Dobbiamo essere bravi a lavorare in questo modo".