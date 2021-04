E' durata sessantadue giorni la quaresima personale di Mattia Destro, tornato quest'oggi al gol dopo oltre due mesi di digiuno.



Un'attesa comunque ben riposta per il centravanti del Genoa che bucando la rete della Fiorentina ha raggiunto la doppia cifra in campionato, guadagnandosi, come previsto dagli accordi siglati con il club rossoblù la scorsa estate, il rinnovo automatico del contratto fino al giugno 2022.