Classe 2005, campione d'Italia con la Primavera 2 del Genoa, campione d'Europa con l'Italia Under 19 e già protagonista in Serie B nella scorsa stagione. Luca Lipani, centrocampista di proprietà dei rossoblù, lascia pochi dubbi sul suo talento. Chi lo segue da anni era certo della sua esplosione, il passaggio di Alberto Gilardino alla guida della Prima Squadra nella scorsa stagione ne ha accelerato la crescita, tanto da renderlo ora uno dei protagonisti anche del mercato. Perché tanti club in Serie A hanno messo gli occhi su di lui, a partire dalla Juventus. Negli ultimi giorni, però, oltre ai bianconeri si sono fatti avanti Atalanta e, soprattutto, Sassuolo, deciso più che mai a chiudere questa operazione per uno dei migliori talenti italiani.