Giornata decisiva in casa Genoa per conoscere il futuro della panchina rossoblù.



In pole position per il ruolo di dopo Nicola resta Vincenzo Italiano che questa sera con il suo Spezia si giocherà le residue speranze di accedere alla finale play-off di Serie B ospitando il Chievo al Picco, dopo aver perso 2-0 l'incontro d'andata.



In caso di eliminazione dei liguri il Genoa affonderebbe il colpo sul tecnico, provando a portarlo a Pegli già nelle prossime ore. Ma i 100 chilometri che separano i due capoluoghi l'ex centrocampista potrebbe affrontarli in compagnia di un suo attuale giocatore: Martin Erlic.



Secondo SerieBnews.com sarebbe infatti il giovane centrale croato il primo rinforzo richiesto da Italiano. Cercato anche da Bologna e Sampdoria, il classe 1998 diverrebbe in rossoblù il sostituto ideale di Cristian Romero.