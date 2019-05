Smaltite le scorie di una salvezza acciuffata per i capelli , oggi Cesare Prandelli si ripresenterà per la prima volta dalla fine del campionato a Pegli.



L'allenatore del Genoa, secondo quanto scrive questa mattina il Secolo XIX, incontrerà i vertici dirigenziali del grifone per discutere del proprio futuro. Il raggiungimento della permanenza in Serie A ha fatto scattare il rinnovo automatico del suo contratto fino al giugno 2020 tuttavia le strade tra l'allenatore lombardo e il club più antico d'Italia difficilmente continueranno a percorrere le stesse vie.



Difficile, ad ogni modo, che una decisione ufficiale a tal proposito possa essere presa già questo oggi, anche perché all'incontro non prenderà parte il presidente Enrico Preziosi. Il nodo relativo al destino della panchina rossoblu dovrebbe comunque sciogliersi nei primi giorni della prossima settimana.