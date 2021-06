Quella odierna sarà una giornata assolutamente speciale ad Euro 2020 per i colori del Genoa. Gli unici due rappresentanti del club più antico d'Italia chiamati a difendere le proprie nazionali alla rassegna continentale faranno infatti il loro debutto oggi.



Alle 15 scenderà in campo Milan Badelj che con la sua Croazia sfiderà l'Inghilterra a Wembley nella gara clou del Gruppo D. Tre ore più tardi sarà la volta di Goran Pandev guiderà la Macedonia del Nord nello storico esordio dei balcanici in un grande evento internazionale. Avversario ​alla National Arena di Bucarest sarà l'Austria.