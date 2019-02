Sembra essere diventata ormai un'abitudine quella del Genoa di riservare il giovedì pomeriggio alla disputa di gare amichevoli contro formazioni dilettantistiche locali.



Dopo Campomorone-Sant'Olcese e Mignanego, sfidate nelle scorse settimane, dopodomani il Grifone accoglierà a Pegli il Molassana, squadra che milita nel girone ligure di Eccellenza.



Un'occasione utile ai tifosi per ammirare dal vivo i propri beniamini dagli spalti del Signorini, ma di certo un'opportunità anche per Cesare Prandelli che potrà testare nuovi meccanismi e saggiare la tenuta dei suoi uomini in vista dell'impegno di sabato contro il Chievo.