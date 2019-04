Tra i bambini dell’Istituto Gaslini per portare un sorriso a pochi giorni dalle festività pasquali. Proseguono a getto continuo le visite dei tesserati agli ospiti dell’ospedale pediatrico, per il progetto di responsabilità sociale che il club sta portando avanti per raccogliere fondi e sviluppare i servizi per le famiglie, al Centro Accoglienza dove è stata inaugurata la Casa del Grifone. Giovedì alle 15 una delegazione rossoblù guidata da mister Prandelli e composta dai dirigenti, Bessa, Pandev e Veloso, darà seguito ai precedenti appuntamenti al Gaslini in compagnia dell’ad di Zentiva Italia, Marco Grespigna, partner e tra i finanziatori del progetto. Aste su CharityStars ed eventi prima del termine della stagione contribuiranno a implementare i risultati della campagna di fund-raising