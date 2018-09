Si allunga gara dopo gara, e non potrebbe essere altrimenti, la lista di presunte pretendenti interessate a Krzysztof Piatek.



Dopo le voci comparse nelle scorse settimane sul possibile interesse nei confronti del nuovo bomber del Genoa da parte di Barcellona, Everton e Lione, ora dalla Germania rimbalza la notizia di un accostamento anche del Bayern Monaco. Secondo il portale Transfertmarkt.com mercoledì sera in occasione della sfida di campionato con il Chievo alcuni emissari del club bavarese sarebbero stati presenti sulle tribune del Ferraris proprio per assistere dal vivo alla prestazione del 23enne polacco. Evidentemente per i vertici del Bayern Piatek sembra già essere l'erede di Robert Lewandowski, come sostengono già molti da tempo in patria.