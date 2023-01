Da un rossoblù all'altro.



Fuori dai progetti tattici del Genoa, Lennart Czyborra potrebbe proseguire la propria esperienza professionale in Italia trasferendosi al Cosenza.



L'esterno tedesco sarebbe infatti finito nel mirino del Cosenza, attuale fanalino di coda della Serie B alla disperata ricerca di rinforzi.



Secondo Sky Sport l'ex Atalanta potrebbe trasferirsi in prestito in Calabria fino al termine della stagione.