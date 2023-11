La straordinaria stagione disputata fin qui da Morten Frendrup sta attirando sul centrocampista del Genoa gli interessi di molti osservatori di mercato. Tra questi ci sarebbero nientemeno che Jurgen Klopp e il suo Liverpool.



Stando a quanto riferisce il portale Anfield Watch, i reds hanno l necessità di rinforzare la propria mediana e potrebbero farlo ingaggiando il 22enne danese.



Frendrup, uno dei due giocatori a cui Alberto Gilardino non ha fin qui rinunciato neppure per un minuto, è anche tra i calciatori della Serie A con il miglior rendimento tra contrasti effettuati e vinti. Un indole da combattente che sembra fatta apposta per farlo diventare un idolo di Alfield Road.