Tra le poche note liete di questa prima parte di stagione per il Genoa c'è senza dubbio il rendimento di Paolo Ghiglione.



Tornato a Pegli dopo il prestito al Frosinone, in estate l'esterno lombardo è riuscito a convincere Aurelio Andreazzoli a garantirgli un posto nella rosa rossoblù. Una fiducia che il 22enne ha ricambiato fin da subito, sfoderando fin dall'esordio in Coppa Italia con l'Imolese a Ferragosto le sue armi migliori: corsa, copertura e assist.



Un profitto costantemente positivo, maltenuto pressoché inalterato anche sotto la gestione Thiago Motta, che ha portato il numero 18 del Grifone ad essere attualmente il miglior assist-man di Serie A. Inevitabile, quindi, che su di lui venisse presto rivolto l'interesse di diversi club. Tra questi, secondo Tuttosport, ci sarebbe anche il Milan, società nel cui settore giovanile il ragazzo è cresciuto prima di entrare a far parte della Primavera genoana.



I rossoneri vorrebbero riportarlo a Milanello già a gennaio, soprattutto qualora dovesse salutare il Diavolo uno tra Calabria e Rodriguez, lasciando uno spazio libero nella corsia di destra.