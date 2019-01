Non ha ancora debuttato in Serie A eppure Alessandro Russo, portiere classe 2001 della Primavera del Genoa, sta già attirando molte attenzioni di mercato su di sé.



I recenti e frequenti colloqui tra Juve e Grifone, legati alle trattative per Sturaro, Romero e Favilli, hanno indotto i bianconeri a sondare il terreno anche per il promettente estremo difensore, considerato già da qualche tempo l'erede dell'ex capitano rossoblù Mattia Perin.



Per lasciar partire Russo però il Genoa chiede almeno 10 milioni di euro, cifra lievitata negli ultimi tempi anche a causa dell'interesse mostrato nei tuoi confronti dal Paris Saint-Germain.