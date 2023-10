L'esplosione di Albert Gudmundsson, trascinatore del Genoa in Serie B la scorsa stagione e mattatore anche quest'anno in A, non poteva lasciare indifferenti gli osservatori di mercato.



Se da tempo il 26enne islandese è monitorato da diversi club italiani di primissima fascia, con Napoli e Roma in pole position, ora sul figlio, nipote e bis-nipote d'arte hanno puntato gli occhi anche aldilà delle Alpi.



Stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport, Gudmundsson sarebbe finito nel mirino delle principali squadre spagnole e inglesi. La rosea non fa nomi, ma parla esplicitamente di interesse delle big di Liga e Premier per il folletto di Reykjavik, già ribattezzato il Re del Dribbling vista la sua capacità di saltare gli avversari in velocità.