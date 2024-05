Genoa, gli ultrà contro la Lega e TV: "Sfruttati e ignorati"

A finire nel mirino dell'Associazione Club Genoani è ancora una volta la. Nello specifico l'ultima di campionato, quella con il Bologna programmata al Ferraris per venerdì sera alle 20:45."Noi - spiega l'ACG in un lungo comunicato -della Serie A, che dà un bel 'colpo d’occhio' durante le dirette TV. Siamo anche quelli che seguono in massa la squadra in trasferta, che si fanno sentire forte ovunque.e gli introiti pubblicitari n, incuranti di cosa ci costa in tempo e denaro".

"Non ve ne frega nulla - prosegue la nota - ela logistica difficile della città, l’ubicazione del Ferraris in un quartiere densamente popolato e, tanti di noi, provengono da fuori Genova ePer rendere ancora più incisivo il proprio messaggio, il comunicato snocciola poi una serie di numeri che danno l'idea della dura vita a cui sono costretti i sostenitori rossoblù che nel corso diBen 13 partite delle 38 partite totali sono state invece giocate di giorno feriale, ossia una su tre. Mentre addirittura 26 risultano quelle disputate in orario serale, dalle 18 in poi.

Numeri seguiti da una domanda:Il comunicato si chiude infine con una annotazione sui possibili scenari futuri nel caso in cui le cose in futuro non dovessero cambiare: "Vi rammentiamo che la stragrande maggioranza diSe poi questa nostra civile protesta non fosse raccolta e riuscisse addirittura a coinvolgere anche le altre tifoserie crediamo che