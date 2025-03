Genoa, goal e infortunio per Cornet contro il Cagliari: le condizioni

Getty Images

Durante la partita tra Cagliari e Genoa, l'ala dei ligurisi è infortunata, costringendo Vieira alla sostituzione con Malinovskyi.Al minuto 33′ della ripresa, l’attaccante ha accusato un problema alla coscia che lo ha costretto ad abbandonare il terreno di gioco, chiudendo anzitempo la sua partita.Gli esami strumentali in programma nelle prossime ore chiariranno la situazione, permettendo di valutare con precisione la gravità del problema fisico, stimare i tempi di recupero e pianificare l’iter riabilitativo. Sembra trattarsi di un problema uno

Vieira ha parlato a Dazn dopo la partita: "Non so come stia Cornet, non ho ancora parlato con il medico". Ma la sensazione è che non si tratti di una cosa da nulla.Prima della sosta, il Genoa affronterà il Lecce in uno scontro diretto per la salvezza al Marassi: il match, valido per la ventinovesima giornata di Serie A, è in programma il 14 marzo alle 20:45.