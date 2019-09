Assieme a Peter Ankersen, Edoardo Goldaniga è l'ultimo arrivato in casa Genoa, essendo approdato in rossoblù soltanto lo scorso lunedì, in chiusura di mercato.



Eppure il suo acquisto da parte del Grifone sarebbe potuto avvenire già diversi anni fa, come lui stesso ha spiegato al Secolo XIX: "Quando ero al Palermo - racconta il difensore - c’era stata la possibilità di venire qui, ma non si era concretizzata e poi ero andato al Sassuolo. Io, però, ci ho sempre sperato di diventare un giocatore del Genoa".



Una volontà diventata reale qualche giorno fa: "La trattativa era aperta da un po’, ma si è formalizzata solo l’ultimo giorno. Sono molto felice, c’erano altre offerte, potevo anche restare al Sassuolo ma volevo il Genoa a tutti i costi, per la piazza, il club, il mister, la squadra. E ringrazio Capozucca che mi aveva già avuto a Frosinone. Non potevo farmi scappare questa chance".