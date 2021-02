Edoardo Goldaniga è intervenuto al termine di Inter-Genoa ai microfoni di Sky Sport per commentare il 3-0 subito dai rossoblù: "Sapevamo che oggi sarebbe stata dura contro una squadra solida e bene organizzata che punta a vincere lo Scudetto. Sicuramente il gol subito dopo neanche un minuto è stata una doccia fredda e noi non siamo poi riusciti a reagire nel modo giusto".



Sull'atteggiamento tenuto dalla squadra: "Noi oggi siamo venuti qua per fare la nostra partita e provare a portare via punti anche se sapevamo che affrontavamo la miglior squadra del campionato. Stiamo facendo un percorso che ci impone di affrontare partita dopo partita per portare più punti possibili a casa per arrivare al nostro obiettivo che è la salvezza".



Sul derby di mercoledì prossimo: "Sarà un derby che senza tifosi perderà un bel po' del suo fascino. Ma noi dobbiamo cercare di mettercela tutta proprio per loro e portare a casa il risultato".



Sul duello con Lukaku: "Ne parlavo prima anche negli spogliatoi di come affrontare un giocatore del genere in questo stato di forma sia veramente difficile. Però è stato comunque bello mettersi a confronto con lui".