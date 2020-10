Nonostante una buona prova difensiva, il Genoa non è riuscito ad uscire indenne dallo scontro con l'Inter. A fine gara il difensore rossoblù Edoardo Goldaniga, uno dei migliori tra le fila del Grifone, ha parlato della gara ai microfoni del canale ufficiale del suo club: “Sapevamo che oggi sarebbe stata molto dura - ha dichiarato l'ex Sassuolo - che l’avversario ci avrebbe messo in difficoltà essendo una squadra forte. Siamo riusciti a tenere il risultato sullo 0-0 per parecchio tempo, siamo soddisfatti della prestazione che penso sia stata buona".



Goldaniga è poi tornato sulle ultime travagliate settimane vissute in casa rossoblù: "Sono stati giorni difficili, fino a due settimane fa eravamo in pochissimi: tanta gente è rimasta a casa. Non è stato facile riprendere, però dobbiamo essere più uniti e andare avanti per questa strada. Ora stiamo cercando di recuperare più uomini possibili, la nostra è una rosa ampia: siamo contenti perché possiamo contare su gente di ottima qualità”.