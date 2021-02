Nel corso della lunga intervista concessa in esclusiva ai microfoni di Calciomercato.com da, il difensore del Genoa ha avuto modo di parlare anche del suo futuro professionale: "L’ho sempre detto - ha dichiarato il centrale lombardo - io qui mi trovo benissimo. Fin dal primo giorno in cui sono arrivato, Genova mi ha accolto in maniera straordinaria. IoIl cartellino è ancora del Sassuolo e a fine stagione decideremo il da farsi tutti assieme. Ma da parte mia posso assicurare che. Spero che il legame tra me e il Grifo possa proseguire ancora”.