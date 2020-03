Isolamento finito per Edoardo Goldaniga. Il difensore del Genoa che da qualche giorno si allenava in disparte a titolo del tutto precauzionale e volontario in quanto originario di Codogno, uno dei focolai italiani del contagio da coronavirus, da ieri è tornato ad allenarsi regolarmente con il resto dei compagni.



Le analisi eseguite nei giorni scorsi hanno escluso la presenza nel suo organismo del tanto temuto covid-19, permettendo al giocatore di tornare a far parte in pianta stabile per gruppo di lavoro rossoblù.



Goldaniga sarà pertanto a disposizione di mister Nicola per la trasferta di domenica in casa del Milan.