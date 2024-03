Genoa, Gudmundsson: 1 gol nelle ultime 7, Gilardino lo "protegge"

Federico Russo

Il Genoa sta disputando un campionato di assoluto livello anche grazie alle prestazioni di Albert Gudmundsson, stella del Genoa che ha segnato 9 reti e fornito 3 assist nell'attuale Serie A. Il lavoro di Gilardino su di lui è stato esemplare , aiutandolo a crescere su più punti di vista e trasformandolo in un giocatore completo. Non è quindi un caso che diversi club abbiano messo gli occhi sul gioiello islandese del Grifone in vista della prossima estate. Tuttavia nell'ultimo periodo il classe 1997 sta avendo un lieve calo in zona gol, come è normale che sia visto che i difensori cominciano anche a prendere le misure; 1 gol nelle ultime 7 partite di campionato. Il tecnico italiano si augura possa già sbloccarsi nel weekend nella sfida che li vedrà fronteggiare il Monza di Palladino, e lo "difende" nella conferenza stampa della vigilia della sfida con i Brianzoli.



LE DICHIARAZIONI- "Credo sia fisiologico in una stagione per un giocatore avere dei momenti al top e momenti 'normali', diciamo. Ma i momenti normali di Gudmundsson possono essere decisivi. Mi aspetto tanto da Albert, deve focalizzarsi sulle giocate. Deve mettersi nella condizione di farsi trovare e noi di cercarlo per farlo esprimere al massimo". Queste le parole del tecnico nella conferenza stampa, con cui cerca di tenere concentrato il talento islandese. Il valore del giocatore è alto, normale aspettarsi molto da lui.



CENTRALI- L'islandese e Retegui sono senza dubbio tra gli indispensabili della squadra di Gilardino; avrà bisogno soprattutto delle loro giocate per avere la meglio sul Monza e raggiungerlo cosi all'undicesimo posto con 36 punti. Nel mercato di Gennaio è arrivato anche Vitinha sia per rimpiazzare uno dei due e perché no..giocare anche insieme in un tridente, provato tra l'altro gli ultimi minuti contro l'Inter, e che permette ai rossoblu di abbinare tecnica e velocità alla potenza fisica.