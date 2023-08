Un brutto caso extracalcistico rischia di turbare la serenità in casa Genoa.



La stella più luminosa del firmamento rossoblù, Albert Gudmundsson, è stato di recente escluso dalla nazionale islandese a causa di un'indagine nei suoi confronti per molestie sessuali. Né la federcalcio né i media dell'isola atlantica hanno fornito al momento ulteriori dettagli sulla vicenda, che farebbe riferimento a una denuncia presentate nei confronti dell'atleta da una ragazza per un episodio accaduto nei mesi scorsi.



Nel frattempo il giocatore continua ad allenarsi regolarmente con il resto dei compagni a Pegli, dichiarando a una testata giornalista del suo paese l'estraneità rispetto a quanto imputatogli: "Sono totalmente innocente, ma non parlerò più della questione sino a quando l'inchiesta sarà in corso",