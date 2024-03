Genoa, Gudmundsson arciere d'Europa: nessuno come lui su punizione

Gol, assist, dribbling e...calci piazzati. Anche quando non si mette in proprio, bucando in prima persona le porte avversarie,sa come fare male alle rivali del suo Genoa.L'attaccante islandese, oltre ad essere il marcatore principe del Grifone in questa stagione, dall'alto delle sue 12 reti messe a referto tra campionato e Coppa Italia, si sta rivelando unSe sei sono gli assist collezionati fin qui da agosto, il dato che più impressiona è quello delle. Ogni volta che Gud mette la palla a terra in attesa del fischio dell'arbitro le difese avversarie sentono correre un brivido lungo la schiena.Secondo un dato diffuso da Opta, nelle 27 gare fin qui disputate dal 26enne di Reykjavik in questo campionato sono bennei cinque principali tornei continentali, e che sottolinea una volta di più l'incisività di un giocatore abile sotto rete ma anche in fase di assistenza. E se il Genoa è la squadra che in Italia sfrutta meglio le palle inattiv e, una spiegazione arriva anche dai piedi del suo numero 11.