Genoa, Gudmundsson e Retegui spengono la polemica: 'Nessuno screzio'

L'episodio delha fatto allarmare un pochino i tifosi del Genoa. Il timore che tra i due attaccanti potessero nascere malumori deleteri per l'intera squadra è tuttavia destinato a sciogliersi come la neve al sole.A rassicurare il popolo rossoblù ci hanno pensato i due diretti interessati. Prima l'italo-argentino, che già nel post-gara dell'Arechi aveva subito gettato acqua sul fuoco: - aveva ammesso a caldo Retegui ai microfoni diSkySono un attaccante e voglio fare sempre gol. Ma siamo una squadra econsentendoci di vincere la partita”.Oggi è poi arrivata la replica dell'islandese: “– ha assicurato Gudmundsson a Il Secolo XIX -”.Albert e Mateo paiono dunque pronti a riformare quella coppia temibile vista troppo poco all'opera nella prima parte di stagione a causa dei guai fisici del bomber della Nazionale. Una coppia che promette di far passare serate da incubo alle difese avversarie e notti piene di sogni dorati per i tifosi rossoblùCaso rientrato quindi. Ammesso e non concesso che ci sia mai stato.