Albert Gudmundsson è tra le grandi rivelazioni di questo avvio di Serie A. Il giocatore del Genoa ha parlato, a Marca, del suo bisnonno, ex ministro delle finanze e considerato il primo calciatore professionista nella storia islandese "Il mio bisnonno ha giocato ad alto livello (primi passi tra fila del Milan ndr) e, ovviamente, mi piacerebbe raggiungere quelle vette. Fin da bambino ho sognato di giocare in una squadra 'top' per lottare per i titoli e vincere la Champions League".