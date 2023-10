L'uomo del giorno (e non solo) in casa Genoa è senza dubbio Albert Gudmundsson, autore di una doppietta all'Udinese che purtroppo per i rossoblù non è bastata a tornare dal Friuli con i tre punti in tasca: "Abbiamo iniziato la partita molto bene ma alla fine abbiamo concesso un gol nei minuti finali - ha detto l'islandese a Sky - Dobbiamo cercare di essere più attenti nel finale. Penso che non sia un campionato facile, dobbiamo dare il massimo in ogni partita. Per quanto mi riguarda, il mio inserimento nel calcio italiano non è stato così facile. Ma sono un professionista e lavoro duramente ogni giorno per aiutare la squadra".



Gudmundsson ha poi spiegato il legame speciale che lo lega ad Alberto Gilardino: "Il tecnico è stato un grande giocatore, in una posizione simile alla mia. Mi dà tanti consigli, tanti bei suggerimenti su come muovermi negli spazi".



Infine una spiegazione sul perché non parli quasi mai in italiano: "Conosco tante parole. Ma sono tutte parolacce".