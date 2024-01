Genoa: Gudmundsson meglio di Chiesa, Kvara, Dybala e Leao

Di mestiere farebbe l’ala. O al massimo la seconda punta. Ruoli d’attacco ma con compiti diversi da quelli del goleador. Eppure i numeri vantati in stagione da Albert Gudmundsson dicono che il vestito che più gli si addice è proprio quello del bomber. Malgrado non agisca da punto di riferimento avanzato del suo Genoa, il 26enne di Reykjavik sta facendo registrare una presenza sottorete degna dei migliori marcatori della Serie A.



Nella classifica cannonieri delle prime 21 giornate di campionato, il numero 11 rossoblù è infatti dietro soltanto a centravanti veri e propri, quali Lautaro Martinez, Dusan Vlahovic e Olivier Giroud. Dall’alto delle nove reti messe a segno fino a oggi, Gudmundsson è quarto in graduatoria. E, al pari di Domenico Berardi e Matias Soulé, risulta l’attaccante esterno che ha segnato di più.



Confrontato poi ad altri calciatori di A che con lui condividono posizioni in campo similari, Gud ha segnato un gol più di Marcus Thuram, tre più di Christian Pulisic, Federico Chiesa, Matteo Politano e Nico Gonzales, quattro più di Paulo Dybala e Khvicha Kvaratskhelia e addirittura sei in più di Rafael Leao.