Albert Gudmundsson sta lasciando un segno profondo nell'attuale campionato di Serie A. Sempre più trascinatore del suo Genoa, l’attaccante tuttocampista rossoblù è reduce da un gol decisivo nel pareggio per 1-1 contro la Juventus.



Quello siglato nell’ultima partita è per lui il sesto centro nell'attuale Serie A, uno in più del pari ruolo del Napoli Khvicha Kvaratskhelia, il doppio rispetto a Rafael Leao, fermo a quota 3. Paragonandolo sempre alla stella del Milan, anche in merito ai dribbling riusciti Gudmundsson spicca grazie ai 27 riusciti contro i 24 del portoghese.



Ma i numeri dell'islandese sono impressionanti anche sotto altri profili. L’11 rossoblù è infatti primo in Serie A per cross riusciti (28), a pari merito con Federico Dimarco dell’Inter. Albert è poi terzo in Serie A per passaggi chiave (35) dietro solamente a Politano e Soule. È lui il faro per il Grifone e i suoi suggerimenti sono spesso e volentieri determinanti per lo sviluppo del gioco della squadra ligure. Inoltre è secondo in Serie A per percentuale di dribbling riusciti (61%) sul totale di quelli tentati.



Dati che dimostrano come Gudmundsson sappia sfruttare la libertà tattica concessagli da mister Gilardino per spaziare in diverse zone del campo, non lasciando punti di riferimento all’avversario. Un attaccante atipico, un giocatore moderno, perfetto per il Genoa e per la nostra Serie A.