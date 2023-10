Albert Gudmundsson ha concesso un'intervista al Secolo XIX in edicola stamane.



Tra i punti toccati dall'attaccante islandese anche i progressi evidenziati nel corso dell'ultimo periodo: "Il segreto è giocare sempre - ha dichiarato il numero 11 rossoblù - miglioro di partita in partita, settimana dopo settimana e qui al Genoa riesco a farlo con la continuità necessaria. Della preparazione non ho cambiato nulla, sono però un professionista che si cura tanto, dal cibo alle ore di sonno e che in allenamento non trascura nulla".



Gudmundsson ha poi parlato anche della situazione della squadra dopo la bella vittoria sulla Salernitana: "La partita con la Salernitana ha dimostrato che la Serie A è difficile, ci sono tante squadre di buon livello. Un po' come accadeva in Serie B, però, penso che abbiamo le qualità per vincere contro chiunque, specialmente quando giochiamo in casa con uno stadio e un pubblico così"